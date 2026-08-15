Киллер вернулся: военному из Башкирии через суд пришлось возвращать оставленного родственнице пса

Фото: Baza

Военный из Башкирии отсудил собственного щенка у родственницы, которая отказалась его возвращать. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

В прошлом году житель республики по имени Виталий отправился добровольцем на СВО. Присматривать за щенком амстаффа по кличке Киллер вызвалась родственница жены. Со временем семья решила, что справится с уходом за псом сама, однако женщина отдавать его отказалась – она настаивала на том, что щенка ей подарили. Все договоренности обсуждались по телефону, поэтому доказать обратное было крайне сложно.

Семья обратилась в полицию, но уголовное дело так и не возбудили. Тогда военный подал иск в суд. На заседания пришлось привлечь заводчика, который подтвердил факт покупки собаки. Суд встал на сторону хозяина и обязал женщину вернуть Киллера.

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