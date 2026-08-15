«Умел принимать ответственные решения»: в Башкирии похоронили погибшего участника СВО

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии

В Башкирии простились с Акмыратом Реджеповым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом рассказали в администрации Белорецкого района.

Акмырат Ашыргелдиевич родился в 1990 году в Туркмении. С 1998 по 2006 год воспитывался в Серменевском детском доме, учился в местной школе, затем – в Белорецком металлургическом техникуме. Увлекался хоккеем и защищал честь команды «Беркут». В последнее время работал на пилораме. В 2025 году он отправился служить в зоне СВО.

– Со слов друзей и близких Акмырат был упрямым и настырным человеком, умел принимать ответственные решения. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Акмырата Ашыргелдиевича. Разделяем боль и горечь утраты, – рассказали в администрации Белорецкого района.

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