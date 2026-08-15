Зарплата в 350 тысяч рублей: уфимцам предлагают заманчивые вакансии

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий. Об этом рассказали в администрации города со ссылкой на Республиканский центр занятости населения.

Возглавляет рейтинг механик по ГРП в компании «Крезол-Нефтесервис» – до 350 тысяч рублей в месяц. На втором месте электромонтажник в «Электросервис-М» с зарплатой до 169 тысяч рублей, на третьем – главный бухгалтер в управляющей компании «ГеоКапитал» с доходом до 160 тысяч рублей.

Технический писатель в «Инфотекс» и монтажник МК/ЖБК в «Ресурс Групп» могут рассчитывать на 150-200 тысяч и 150-180 тысяч рублей соответственно. Замыкает список врач-невролог в Башкирском государственном медицинском университете – до 105 тысяч рублей.

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