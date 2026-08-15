«Если лидера не менять, он устанет, и вся команда сдаст позицию»: премьер-министр Башкирии объяснил, зачем идет в депутаты

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Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, зачем участвует в дополнительных выборах депутатов Государственного Собрания республики. Свое решение, как сообщает «РБК Уфа», он объяснил на полях инвестсабантуя «Зауралье» в Сибае.

По словам главы кабмина, поводом стало решение депутата Гульнур Кульсариной освободить Кизильский округ, чтобы баллотироваться в Государственную Думу. Округ охватывает Абзелиловский и часть Баймакского района – родные места премьера. Назаров отметил, что предложил главе республики Радию Хабирову попробовать свои силы на выборах, и тот согласился. Если избиратели не поддержат – продолжит работу премьером.

Назаров также пояснил, что считает важным обновить управленческую команду республики. Еще после переизбрания Хабирова на второй срок он предлагал освежить состав правительства, однако глава региона тогда отказал и попросил продолжить работу.

Назаров добавил, что за карьеру уже поработал депутатом горсовета Сибая, Госсобрания Башкирии и Госдумы – по одному созыву каждый. По его словам, он придерживается принципа: отработать один срок максимально эффективно, а потом браться за новое дело.

– Как в велотреке, знаете, нужно постоянно вот этой четверке велосипедистов менять лидера, иначе лидер чуть подустанет, и вся команда сдаст позицию, – заявил Назаров.

В июле региональное отделение «Единой России» выдвинуло его кандидатом на выборы по Кизильскому избирательному округу №28. Пост премьер-министра республики Назаров занимает с сентября 2020 года.

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