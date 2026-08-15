Кофейный аппарат устроил ЧП на рейсе Тюмень – Баку: самолет экстренно сел в Уфе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Самолет совершил вынужденную посадку в Уфе после срабатывания датчиков задымления на борту. Подробности рассказал Telegram-канал SHOT.

Самолет вылетел из тюменского аэропорта Рощино в Баку, и уже через несколько минут после взлета сработали датчики дыма. В этот момент бортпроводники готовили кофе в хвостовой части салона – предварительно причиной стал запах от предохранителя кофейного аппарата.

Пилоты попытались посадить борт в Челябинске, однако это не удалось, и самолет приземлился в Уфе. На борту находились 92 пассажира. После проверки рейс продолжил полет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.