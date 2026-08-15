Увечье на работе: в Башкирии суд встал на сторону пострадавшего шофера предприятия

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В Башкирии суд обязал сельскохозяйственное предприятие выплатить компенсацию морального вреда работнику, получившему травму в ДТП. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

В сентябре прошлого года водитель получил из-за аварии травму средней тяжести. Прокуратура Благоварского района проверила соблюдение законодательства об охране труда на предприятии и подала иск в суд. Инстанция требования удовлетворила.

– Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, – сообщает прокуратура.

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