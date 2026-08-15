Житель Башкирии сел в такси со свертком «запрещенки»: эта поездка закончилась «уголовкой»

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии сотрудники ДПС обнаружили наркотик у пассажира такси. Об этом рассказали в МВД республики.

В Мелеузе полицейские остановили такси для проверки документов и провели досмотр пассажира. В кармане шорт мужчины нашли сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это производное N-метилэфедрона массой около 0,6 грамма.

Задержанный – 49-летний ранее судимый житель Мелеуза. Он пояснил, что приобрел вещество для личного употребления. На мужчину составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования. Также возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Подозреваемый подписал обязательство о невыезде.

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