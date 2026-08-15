Грозы и температура в +4 градуса: в Башкирию придет холодная и ненастная погода

Фото: Яна БАЗЕКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 16 августа, в Башкирии будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах – грозы. Об этом со ссылкой на данные Башгидрометцентра рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Ветер будет юго-западный и западный – 3-8 метров в секунду, днем – с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +4 до +9 градусов, днем – от +13 до +18 градусов. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможен туман с видимостью 500 метров и менее.

В Уфе также ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Ветер – юго-западный и западный, 3-8 метров в секунду. Температура ночью – от +7 до +9 градусов, днем – от +14 до +16 градусов.

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