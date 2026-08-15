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НовостиОбщество15 августа 2026 12:28

Горе-папашка из Башкирии бросил дочку и сына: также он оставил их без 320 тысяч рублей

В Башкирии отец лишил сына и дочь 320 тысяч рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии суд вынес приговор мужчине, который не платил алименты на сына и дочь. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Балтачевский межрайонный суд признал местного жителя виновным по статье «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей». По решению суда мужчина был обязан выплачивать алименты на двоих детей, однако не платил, не навещал их и не оказывал материальной помощи. Его неоднократно предупреждали об уголовной ответственности и привлекали к обязательным работам, но это не помогло.

Общий долг превысил 320 тысяч рублей. Подсудимый вину признал. Суд назначил ему четыре месяца принудительных работ с удержанием пяти процентов заработной платы в доход государства.

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