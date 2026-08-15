В Башкирии выявил перебои в поставках льготного лекарства: в ситуацию вмешался лично министр

Фото: Тимур ХАНОВ.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин взял под личный контроль перебои с поставками одного из льготных препаратов.

По его словам, проблема вскрылась на рабочем заседании в Сибае. Специалисты по медицинским округам доложили, что отдельные поставщики не участвуют в конкурсах на закупку препарата – из-за этого страдают объем и скорость поставок. Рахматуллин отметил, что даже если сбой происходит по вине поставщиков, ответственность за обеспечение пациентов остается за министерством.

Со следующей недели по вторникам в ведомстве начнут проводить отдельные совещания по обеспечению пациентов, перенесших сердечно-сосудистые заболевания и прошедших операции.

– Это позволит быстрее согласовывать потребность профильных пациентов и закрывать ее. В остальном работа идет по плану, лекарственное обеспечение в республике осуществляется в штатном режиме, – считает министр.

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