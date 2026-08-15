Уфимка потеряла 6,5 млн рублей, желая заработать на акциях: в какой момент у нее все пошло не по плану

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жительница Уфы лишилась 6,5 миллиона рублей – все деньги она отдала мошенникам. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

В ноябре прошлого года 46-летней женщине в мессенджере написала женщина и рассказала о легком заработке на акциях.

– Как выяснилось, под этим аккаунтом скрывалась бывшая коллега по работе. После увольнения подруги их общение было редким, поэтому ее внезапный вопрос не вызвал у нее подозрений, – пояснили в МВД.

Уфимка заинтересовалась и получила инструкцию: скачать приложение и связаться с личным куратором. Мужчина, представившийся куратором, прислал ссылку для регистрации в личном кабинете, где женщина оставила паспортные данные.

Полгода женщина переводила деньги и наблюдала виртуальный рост своего капитала. Всего она вложила около 4 миллионов рублей личных накоплений и около 1,5 миллиона рублей заемных средств – у родственников и в кредит.

Обман вскрылся, когда женщина захотела купить жилье ребенку и попыталась вывести деньги. Мошенники сообщили, что средства заблокированы и для их разблокировки нужно оплатить страховку и комиссию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция напомнила о важности проверки инвестиционных платформ и призвала не переводить деньги на сомнительные счета – особенно кредитные средства.

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