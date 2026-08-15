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НовостиОбщество15 августа 2026 8:29

Уфимская компания напоролась на штраф после найма экс-чиновника: прокуроры объяснили, как так вышло

В Уфе директора компании оштрафовали после найма экс-чиновника
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе коммерческую организацию и ее директора привлекли к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Прокуратура Ленинского района Уфы проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции. В октябре прошлого года компания приняла на должность инженера по планированию производства бывшего государственного служащего, однако в установленный законом срок не уведомила его прежнее место работы о заключении трудового договора.

По итогам проверки директора и юридическое лицо оштрафовали по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего» на 70 тысяч рублей.

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