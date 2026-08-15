Пойманы 32 пьяных водителя: ГАИ подвела итоги рейдов в Башкирии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Башкирии пресекли 1412 нарушений правил дорожного движения. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.

Главным направлением работы стало выявление нетрезвых водителей – выявили 32 нарушителей. В отношении четверых возбудили уголовные дела по статье «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Инспекторы также зафиксировали 35 случаев выезда на встречную полосу, 25 нарушений правил перевозки детей без удерживающих устройств или ремней безопасности. Еще пятеро водителей сели за руль, несмотря на лишение прав.

– Контрольные мероприятия продолжаются, – заявил Севастьянов.

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