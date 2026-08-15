Порезали бутылкой мужчину и побили его жену: в Башкирии отправили в СИЗО двух парней-хулиганов

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Миякинском районе Башкирии двое молодых людей напали возле кафе на супружескую пару. Об этом рассказали в МВД республики.

Инцидент произошел утром у одного из заведений в селе Киргиз-Мияки. В ходе бытового конфликта парни 18 и 22 лет разбили стеклянную бутылку и нанесли резаные раны 35-летнему мужчине, а также ударили его супругу. Пострадавшего доставили в больницу.

Полицейские задержали обоих подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Оба парня взяты под стражу.

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