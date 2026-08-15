Бойцы СВО получили от Башкирии гумпомощи на 4,5 млрд рублей: это 21 тысяча тонн грузов

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Башкирия отправила очередной гуманитарный конвой бойцам специальной военной операции. Об этом рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Из Сибая отправили 23-й по счету конвой – он вошел в состав 184-го конвоя Башкирии.

– Всего республика уже передала бойцам 21 тысячу тонн грузов на 4,5 млрд рублей, – поделился глава кабмина республики.

В рамках проходящего в Сибае Инвестсабантуя «Зауралье» Андрей Назаров показал гостям Креативную аллею и пространство поддержки СВО «Бизнес Тыл». В экспозиции «Экономика Победы в лицах» представлены 30 историй жителей Сибая – людей, которые после работы плетут маскировочные сети, собирают окопные свечи, помогают госпиталям и отправляют необходимое на фронт.

Назаров подчеркнул, что республика продолжит помогать бойцам.

– А наших бойцов, которых только от Сибая 600 человек участвует в специальной военной операции, ждем живыми домой, – заявил премьер.

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