Начался второй день поисков: в Башкирии пропал 17-летний мальчик

Фото: «Поиск детей – Башкортостан»

В Иглинском районе Башкирии пропал 17-летний Марат Гатауллин. Об этом «КП-Уфа» рассказали в региональной общественной организации «Поиск детей – Башкортостан».

Подросток пропал вчера в селе Нижние Лемезы. Он вышел из дома, и все еще не выходит на связь.

Молодому человеку на вид 17-18 лет, он среднего телосложения, ростом около 170-173 сантиметров. У него короткие черные волосы и карие глаза. В момент исчезновения был одет в черное худи и трико.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят позвонить в полицию по номеру 112 или на дежурный номер организации: 8-917-383-56-87.

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