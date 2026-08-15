Перевернулся на крышу: в Башкирии легковушка улетела в кювет

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на крышу. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

ДТП произошло вчера вечером в Сибае. Пострадавших нет. Спасатели совместно с пожарными, сотрудниками ДПС и медиками поставили машину на колеса и отключили аккумулятор.

В ГК ЧС напомнили о важности соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения с учетом дорожных и погодных условий. В экстренных ситуациях рекомендуется звонить по номеру 112.

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