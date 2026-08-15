Минтранс Башкирии: в аэропорту Уфы задержали 12 рейсов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Башкирии зафиксировали семь дорожно-транспортных происшествий – 11 человек пострадали, погибших нет. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Два ДТП из семи произошли в Уфе. В общественном транспорте происшествий с пострадавшими не было, срывов автобусных рейсов также не зафиксировали.

В аэропорту Уфы задержали 12 рейсов. Инцидентов по безопасности не было. На линии Куйбышевской железной дороги происшествий не зафиксировали, движение поездов работает в штатном режиме.

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