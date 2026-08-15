ГАИ Уфы: за сутки в городе поймали за рулем семь пьяных водителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Уфе зафиксировали 38 дорожно-транспортных происшествий – два человека пострадали. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Инспекторы пресекли 324 нарушения правил дорожного движения. Среди них – 21 случай непристегнутого ремня, 18 нарушений правил перевозки детей и 17 случаев непропуска пешеходов. Еще 30 пешеходов привлекли к ответственности за нарушение ПДД.

Семь водителей задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде. Трое отказались проходить медицинское освидетельствование.

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