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НовостиПроисшествия15 августа 2026 5:38

Пожар в Баймакском районе Башкирии: вспыхнула сухая растительность

В Баймакском районе Башкирии загорелась сухая растительность
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Федор СКВОРЦОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за прошедшие сутки зафиксировали одно загорание сухой растительности – в Баймакском районе. Пожар удалось потушить. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

С начала 2026 года в регионе возникло 17 очагов лесных пожаров на площади более 89 гектаров и 227 загораний сухой растительности на площади более 660 гектаров.

– Ситуацию держим на контроле! – заверили в Госкомитете по ЧС.

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