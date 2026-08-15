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НовостиОбщество15 августа 2026 4:56

На крупные трассы в Башкирии вышли десятки полицейских: они выявляют опасных нарушителей

ГАИ начала массовые проверки на трех трассах в Башкирии
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

В Башкирии сотрудники ГАИ проводят массовые проверки водителей на нескольких крупных трассах. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Рейды проходят на трассе М5 «Урал» (1307-й километр), на дороге Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск (229-й километр) и на трассе Уфа – Оренбург (113-й и 198-й километры).

Инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС работают в усиленном режиме. Они выявляют водителей в состоянии опьянения, а также нарушителей правил перевозки детей и других требований ПДД.

– Тотальные проверки направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, – отметил Севастьянов.

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