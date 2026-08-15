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НовостиПроисшествия15 августа 2026 4:42

На трассе в Башкирии нашли мертвого лося: что произошло

В Башкирии автомобиль на трассе насмерть сбил лося
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Минэкологии Башкирии

Фото: Минэкологии Башкирии

В Башкирии автомобиль столкнулся с лосем на трассе Дюртюли – Нефтекамск. Об этом рассказали в Министерстве природопользования и экологии республики.

ДТП произошло на 25-м километре дороги в Дюртюлинском районе. Животное – самец четырех лет – погибло. Люди не пострадали. Ущерб охотничьим ресурсам региона оценен в 80 тысяч рублей.

Минэкологии призвало водителей быть особенно внимательными на лесных участках дорог.

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