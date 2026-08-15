Второй в Башкирии: Сибай получил статус «Всемирного ремесленного города»

Фото: Администрация главы Башкирии

Сибай в День города получил статус «Всемирного ремесленного города» – второй в Башкирии после Уфы. С праздником жителей поздравил глава республики Радий Хабиров.

Он отметил, что Сибай славится камнерезами, чье мастерство известно далеко за пределами республики.

В эти дни в городе проходит Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье». На деловом форуме обсуждают развитие экономики, ведут переговоры и заключают соглашения. В мероприятии участвует генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева – соорганизатор форума.

Радий Хабиров подчеркнул, что жители Сибая вносят весомый вклад в общее дело: одни защищают страну на передовой, другие работают в тылу. Глава республики пожелал сибайцам мира, добра и процветания.

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