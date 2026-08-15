В уфимском аэропорту задерживается 11 рейсов: полтора часа в воздушной гавани действовали ограничения

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Уфы задерживаются 11 рейсов – три на вылет и восемь на прилет. Об этом сообщается на онлайн-табло авиаузла.

Задержки связаны с введением режима ракетной опасности, который действовал сегодня утром с 06:06 до 07:41. На это время аэропорт прекратил принимать и выпускать воздушные суда. После отмены тревоги работа возобновилась, однако рейсы сдвинулись по расписанию.

В аэропорту попросили пассажиров уточнять статус рейса перед выездом – на онлайн-табло или по телефонам представительств авиакомпаний.

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