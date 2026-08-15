Уфимский аэропорт снова принимает и выпускает рейсы: ранее из-за «Ракетной опасности» вводились ограничения

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии отменили ограничения на рейсы в аэропорту Уфы после того, как сняли режим «Ракетная опасность». Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Режим объявили в 06:06 и действовал 1 час 35 минут. На это время аэропорт Уфы прекратил принимать и выпускать воздушные суда. После отмены тревоги работа аэропорта возобновилась в штатном режиме.

МЧС Башкирии напомнило правила поведения при угрозе ракетной или беспилотной опасности. Нужно держаться подальше от окон – осколки стекла при взрыве опасны. Без необходимости выходить на улицу не стоит. Если обнаружены обломки беспилотника, подходить к ним нельзя – необходимо сообщить о находке по номеру 112.

В ведомстве также призвали жителей быть внимательными и доверять только официальным источникам информации.

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