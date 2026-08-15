«Ракетная опасность» в Башкирии: режим действовал более полутора часов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 15 августа, в Башкирии утром вводился режим «Ракетная опасность». Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Режим был объявлен в 06:06 и снят в 07:41 – он действовал 1 час 35 минут. На время тревоги в уфимском аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. После отмены режима ограничения также сняли.

МЧС Башкирии напомнило правила поведения при угрозе ракетной или беспилотной опасности. Нужно держаться подальше от окон – осколки стекла при взрыве опасны. Без необходимости выходить на улицу не стоит. Если обнаружены обломки беспилотника, подходить к ним нельзя – необходимо сообщить о находке по номеру 112.

– Будьте внимательны! Доверяйте только официальным источникам информации! – призвали в экстренном ведомстве.

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