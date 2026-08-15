За неделю в Башкирии скакнули цены на огурцы, гречку и сахар

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В Башкирии за неделю подорожали огурцы, гречка и сахар. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 4 по 10 августа огурцы подорожали на 3,42%. На этой неделе их средняя цена составила 88,69 рубля. Также жителям республики на 2,15% больше придется отдать за гречневую крупу-ядрицу (средняя цена – 65,54 рублей) и на 1,24% за сахар-песок (76,18 рубля).

Однако на этой неделе на 5,51% подешевели помидоры (149,56 рубля), на 3,95% – белокочанная капуста (49,61 рубля), на 3,33% – морковь (60,38 рубля).

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