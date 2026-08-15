Дожди и грозы: какой будет погода на выходных в Башкирии

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии выходные дня пройдут под знаком дождей и гроз. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Сегодня, 15 августа, днем по всей республике ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет юго-западный и западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем – +15, +20°.

Завтра, 16 августа, дожди и грозы сохранятся, однако на юго-востоке республики осадков не ожидается. Ветер – западный, умеренный, днем местами порывистый. Ночью столбики термометров опустятся до +4, +9°, днем поднимутся до +13, +18°.

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