На груди вытатуирована надпись «Дагестан»: в Башкирии пропал без вести 40-летний мужчина

Фото: МВД Белорецка

В Башкирии полиция разыскивает 40-летнего Алексея Кинстлера, пропавшего 13 августа. Об этом рассказали в МВД Белорецка.

Мужчина ушел из дома в селе Новоабзаково, и с тех пор не выходит на связь. У мужчины рост 180-185 сантиметров, плотное телосложение и темные короткие волосаы. На груди – татуировка с надписью «Дагестан». В момент исчезновения был одет в черную футболку, черные шорты и синие сланцы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить в дежурную часть: 8 (34792) 4-24-02, или в уголовный розыск: 8 (34792) 4-01-86, 8-906-103-88-54.

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