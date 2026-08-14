В районе Башкирии выявили незаконную свалку: что там происходит сейчас

Фото: Россельхознадзор Башкирии

В Башкирии арендатор сельскохозяйственных угодий ликвидировал несанкционированную свалку после предупреждения Россельхознадзора. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В минувшем мае во время проверки земельного участка в Кармаскалинском районе инспекторы обнаружили свалку твердых бытовых отходов площадью более 3 400 квадратных метров. Арендатору объявили предостережение о недопустимости нарушений.

В августе специалисты выехали на повторный осмотр. Участок оказался полностью расчищен. На месте бывшей свалки установили две таблички с надписью «Свалка мусора запрещена».

– Земельный участок, после вмешательства Россельхознадзора, вновь введен в сельхозоборот и используется по целевому назначению ведению сельскохозяйственной деятельности, – сообщает ведомство.

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