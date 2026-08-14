121 погибший: МЧС раскрыла данные о страшных ЧП в Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии с начала года произошло 4 073 пожара – в них погибли 121 человек. Об этом рассказали в МЧС республики.

За неделю с 7 по 13 августа в регионе зафиксировали 123 пожара: три человека погибли, двое получили травмы. Почти половина возгораний – 56 случаев – произошла из-за неосторожного обращения с огнем. Еще 41 пожар случился из-за нарушений при эксплуатации электрооборудования.

В МЧС пояснили, что неосторожное обращение с огнем – это широкое понятие. Сюда входят непотушенные сигареты, детские шалости, нарушения при огневых работах, неосторожность при использовании свечей и других источников открытого огня.

Спасатели напомнили несколько простых правил. Сигарету нужно тушить только в пепельнице и никогда не бросать окурки на пол. За курящими и выпившими домочадцами важно следить. Дома стоит установить пожарный извещатель, раз в год менять в нем батарейку и регулярно проверять его работу.

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