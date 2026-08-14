А все могло кончиться намного хуже: у уфимца отняли Lexus за 6 млн рублей

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У жителя Уфы конфисковали автомобиль стоимостью более 6 миллионов рублей за пьяную езду. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В декабре прошлого года мужчина ехал за рулем Lexus LX570 по улице Уфимской в селе Чекмагуш. Сотрудники Госавтоинспекции остановили его и предложили пройти медицинское освидетельствование – он отказался. При этом ранее водитель уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Чекмагушевский межрайонный суд признал его виновным по уголовной статье «Управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние». Мужчину вину признал. Ему назначили 240 часов обязательных работ, на два года лишили водительских прав, а «Лексус» конфисковали в доход государства.

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