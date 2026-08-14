Предприятие из Башкирии задолжало газовикам 1,2 млн рублей: в ситуацию вмешались прокуроры

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии местное предприятие погасило долг перед газоснабжающей организацией на сумму более 1,2 миллиона рублей. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Задолженность выявили в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере ЖКХ в Караидельском районе. Газ предприятию поставляли в полном объеме, однако оплата так и не поступала.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений. После этого долг был погашен полностью.

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