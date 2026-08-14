Миллиардные долги и ремонт труб: насколько Уфа готова к зиме

Фото: Администрация Уфы

В Уфе готовятся к отопительному сезону: проверяются тепловые сети, формируются резервы материалов и разбираются с миллиардными долгами. Об этом рассказали в администрации города.

Сегодня первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников провел заседание городского оперативного штаба по вопросам ЖКХ. Он подчеркнул, что главный приоритет – источники теплоснабжения. Управляющим компаниям и ТСЖ рекомендовали сформировать резервы материалов для быстрого устранения аварий.

По итогам гидравлических испытаний сетей протяженностью более 628 километров выявили 2 610 повреждений. Из них 2 380 уже устранены, остальные – в работе. Испытания прошли в 4 251 многоквартирном доме – 85% от всех домов с центральным отоплением. Еще 887 домов предстоит проверить.

Серьезной проблемой остаются долги. На 1 августа управляющие компании задолжали ресурсоснабжающим организациям почти 1,6 миллиарда рублей, жители – 2,7 миллиарда. Из-за этого поставщикам не хватает денег на ремонт сетей.

«БашРТС» завершило весенние испытания трубопроводов в полном объеме, текущий ремонт сетей – на 82%. Устранено 2 246 повреждений. Из 29 675 квадратных метров нарушенного асфальта восстановлено 24 298 – работы продолжатся до конца сезона.

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