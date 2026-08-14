Участник СВО доверился дочке и лишился двух миллионов рублей: женщина отделалась «условкой»

В Башкирии суд вынес приговор женщине, которая похитила миллионы рублей у собственного отца – участника СВО. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Пока мужчина находился в зоне боевых действий, дочь убедила его перевести деньги на ее счет – якобы чтобы сохранить сбережения и приумножить доходы. Получив доступ к банковскому приложению отца, она тратила средства на покупки и отдых семьи в Сочи. Всего она израсходовала почти 2 миллиона рублей. Кроме того, используя данные военнослужащего, она оформила на него кредит.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Кража», «Мошенничество» и «Незаконное использование компьютерной информации». Краснокамский межрайонный суд признал женщину виновной. Она частично признала вину и возместила ущерб.

– Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, – сообщает прокуратура.

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