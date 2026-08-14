Никаких жалоб не было, но в груди образовался рак: уфимку вовремя спасли благодаря плановому обследованию

Фото: Минздрав Башкирии

В Уфе врачи спасли 70-летнюю женщину благодаря плановой маммографии. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Пациентка пришла на осмотр в поликлинику №50 без каких-либо жалоб – просто решила не откладывать плановое обследование. На снимке специалисты заметили небольшое образование в молочной железе. Женщину направили к онкологу, сделали УЗИ, затем отправили на биопсию в Республиканский клинический онкологический диспансер. Диагноз подтвердился: опухоль левой молочной железы.

Врачи провели операцию вовремя. Сейчас пациентка проходит реабилитацию, прогнозы у медиков благоприятные.

Рахматуллин отметил, что ранняя диагностика делает лечение максимально эффективным. По его словам, даже отлаженная система здравоохранения бессильна, если человек сам не заботится о своем здоровье. Министр призвал напомнить мамам, бабушкам, сестрам и подругам о важности скрининга и при необходимости помочь им записаться на обследование.

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