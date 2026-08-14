«Ситуация стабильная»: семь районов Башкирии попали в «красную» зону по топливу

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии число районов, испытывающих проблемы с топливом, сократилось с восьми до семи. Об этом рассказал на сегодняшнем брифинге в Центре управления республикой заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций региона Эдуард Мустафин.

По словам чиновника, ситуация в целом стабильная, и топливо в Башкирии есть. В «красной» зоне по состоянию на 14 августа остаются Аургазинский, Баймакский, Благовещенский, Благоварский, Ишимбайский, Кармаскалинский и Чишминский районы.

Власти также ужесточили критерии отнесения районов к проблемным. Раньше территория попадала в «красную» зону только если не работала ни одна заправка. Теперь достаточно, чтобы простаивало больше половины АЗС.

Мустафин объяснил причины по каждому из районов. Баймакский – отдаленный, бензовозы не успевают довезти топливо до того, как запасы на заправках заканчиваются. В Благоварском районе из четырех АЗС работает только одна крупная, три частных закрыты. Кармаскалинский и Чишминский районы входят в Уфимскую агломерацию – через них проходят крупные трассы, и значительную часть топлива забирают транзитные автомобили.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.