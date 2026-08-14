Парнишка поломал себе в жизнь в 17 лет: подросток из Башкирии вступил на скользкую дорожку, связавшись с аферистами

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В Башкирии перед судом предстанет 17-летний пособник телефонных мошенников. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

В минувшем мае подросток познакомился с аферистами через мессенджер. Те предложили ему деньги за простое, на первый взгляд, поручение – забрать наличные у пожилой женщины. Сообщники позвонили 74-летней жительнице Туймазов, представились сотрудниками госорганов и убедили ее передать сбережения курьеру, чтобы якобы защитить их от мошенников. Пенсионерка согласилась отдать больше миллиона рублей.

Однако сотрудники банка вовремя заподозрили неладное и позвонили в полицию. Под контролем правоохранителей женщина передала подростку муляж денег – и тот сразу был задержан. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», всем материалы уже направлены в суд.

– Материалы в отношении соучастников преступления выделены в отдельное производство, – сообщает Следком.

В СК напомнили, что аферисты активно втягивают молодых людей в свои схемы, обещая быстрый заработок. Участие в низ – даже в роли курьера – влечет уголовную ответственность. При получении подозрительных предложений следует прекратить общение и сообщить в полицию.

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