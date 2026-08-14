В ДТП в Башкирии пострадали трое детей: прокуратура взяла ситуацию на контроль

Фото: ГАИ Башкирии

Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование аварии, в которой пострадали трое детей. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария произошла сегодня около 11:50 на восьмом километре трассы Стерлитамак – Раевский. Mercedes-Benz и KIA Soul столкнулись лоб в лоб и вылетели в кювет. Водитель «Киа» и его пассажиры – дети в возрасте от 5 до 15 лет – оказались в больнице.

Прокуроры контролируют выяснение всех обстоятельств случившегося и принятие процессуального решения по факту ДТП.

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