Тревожная статистика от спасателей Башкирии: зафиксирована гибель людей в восьми муниципалитетах

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю в Башкирии во время пожаров погибли три человека, еще несколько утонули на водоемах. Об этом сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Жертвы пожаров – жители Туймазинского и Кугарчинского районов. Гибель людей на воде зафиксировали в Кугарчинском, Хайбуллинском, Давлекановском, Калтасинском, Караидельском, Кармаскалинском и Мелеузовском районах, а также в Стерлитамаке.

На пляжах и в местах отдыха у воды продолжают работу спасатели и профилактические службы. В ГК ЧС призвали жителей соблюдать правила безопасности на воде: не купаться в нетрезвом состоянии, не оставлять детей у водоемов без присмотра и отдыхать только на оборудованных пляжах.

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