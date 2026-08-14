В Башкирии столкнулись Mercedes-Benz и KIA Soul: трое детей в больнице

Фото: ГАИ Башкирии

В Башкирии водитель Mercedes-Benz не справился с маневром и врезался в KIA Soul – есть пострадавшие. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

Авария произошла сегодня около полудня на дороге между Стерлитамаком и селом Раевский. 29-летний водитель «Мерседеса» уходил в поворот и столкнулся со встречной «Киа». Оба автомобиля вылетели в кювет. Водитель KIA и его пассажиры – в том числе трое детей – оказались в больнице.

– По факту ДТП начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии, – заявили в ГАИ.

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