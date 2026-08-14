Мост через Белую на дороге Дюртюли - Нефтекамск готов на 72%

В Башкирии обновление моста через Белую завершено на 72%. Фото: минтранс РБ.

Реконструкция моста через реку Белую на дороге Дюртюли - Нефтекамск выполнена уже на 72%. Сооружение стало самым крупным объектом, который ремонтируют в Башкирии в этом сезоне по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Стоимость реконструкции и ремонта составляет 923,8 млн рублей. Мост расположен севернее Дюртюлей и имеет протяженность почти 800 метров. Его построили в 1990 году.

Сооружение играет важную роль для транспортного сообщения на северо-западе республики. Ежедневно по нему проезжают около 4 тысяч автомобилей.

Работы начались в прошлом году и проводятся поочередно на правой и левой стороне моста. В августе специалисты приступили к пескоструйной очистке пролетного строения. После этого металл загрунтуют и окрасят.

К этому моменту на объекте уже выполнили гидроизоляцию, установили элементы водоотвода и очистные сооружения, а также провели другие предусмотренные проектом работы.

Завершить реконструкцию планируют 30 ноября 2026 года.

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