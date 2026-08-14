Пять месяцев страха и почти 8 миллионов рублей: пенсионерку из Башкирии обманули аферисты

Жительницу Уфимского района пять месяцев обманывали лжесотрудники госслужб. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Почти 8 миллионов рублей потеряла 72-летняя жительница Уфимского района после пяти месяцев общения с телефонными мошенниками. Аферисты представлялись сотрудниками государственных ведомств и постепенно убедили пенсионерку передать им все накопления.

Как сообщили в МВД по Башкирии, впервые злоумышленники связались с женщиной в феврале. В течение нескольких месяцев они звонили и писали ей с разных номеров, выдавая себя за представителей Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ.

Сначала пенсионерку убедили перевести мошенникам более 3 миллионов рублей. Для этого они использовали сразу несколько предлогов: заявляли о якобы взломанном аккаунте на Госуслугах, необходимости заменить домофон и оформить доверенность на постороннего человека. Женщину также убедили, что ее сбережения находятся под угрозой.

Позже аферисты предложили другой способ «защитить» деньги. Они заявили, что пенсионерке необходимо передать наличные курьеру. Женщина поверила телефонным собеседникам и отдала незнакомому мужчине более 4 миллионов рублей. Эти деньги она получила после продажи квартиры.

Обман раскрылся только после того, как мошенники перестали выходить с ней на связь. По факту хищения возбуждено уголовное дело.

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