В Башкирии местный житель хранил дома почти 700 граммов пороха

В Кугарчинском районе мужчину будут судить за хранение почти 700 граммов пороха. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кугарчинском районе местный житель предстанет перед судом по обвинению в незаконном хранении взрывчатого вещества.

По версии следствия, в мае 2026 года сотрудники полиции обследовали жилой дом мужчины. В прихожей на поверхности шкафа они обнаружили металлические банки с порохом. Общий вес вещества составил почти 700 граммов.

Мужчина признал вину. Прокуратура Кугарчинского района утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Кугарчинский межрайонный суд.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.