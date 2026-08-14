В Уфе предпринимателя будут судить за покупку шести скрытых диктофонов

Прокуратура Уфы направила в суд дело о продаже специальных технических средств. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе перед судом предстанет местный предприниматель, который, по версии следствия, приобрел шесть малогабаритных диктофонов для скрытой записи разговоров. Устройства мужчина планировал продавать через маркетплейс.

Как сообщили в прокуратуре Октябрьского района Уфы, речь идет о преступлении, предусмотренном статьей 138.1 УК РФ - незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

По данным следствия, в мае 2026 года мужчина заказал в интернете шесть устройств. Компактные диктофоны позволяли вести запись разговоров скрытно. После покупки предприниматель намеревался реализовать их через торговую онлайн-площадку.

Правоохранители пресекли деятельность мужчины. Технические средства обнаружили и изъяли по месту его жительства.

Обвиняемый признал свою вину, добавили в прокуратуре Башкирии.

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