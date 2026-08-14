В Башкирии парень переоделся в инспектора ДПС и стал останавливать машины

В Туймазах парень в жилете ДПС остановил проезжающие машины.

В Туймазах 18-летний парень переоделся в форму инспектора ДПС и начал останавливать автомобили. Молодого человека заметили на дороге в специальном жилете и с жезлом. О его необычных «дежурствах» сотрудники Госавтоинспекции узнали после появления видео в социальных сетях. На записи туймазинец останавливал проезжающие машины.

Вскоре молодого человека задержали. На него составили административный протокол за незаконное ношение форменной одежды по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ.

У нарушителя изъяли специальный жилет, головной убор и жезл. Теперь вопрос о конкретном наказании рассмотрит мировой суд.

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