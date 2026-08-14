Почти 20 тысяч школьников увидят перемены: в Башкирии ремонтируют 42 школы

В Башкирии сразу 42 школы приводят в порядок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии сразу 42 школы приводят в порядок по нацпроекту «Молодежь и дети» и партийному проекту «Новая школа». Уже в этом году планируют завершить ремонт в 36 учреждениях, их строительная готовность сейчас составляет почти 97%. Об изменениях рассказал глава республики Радий Хабиров.

По его словам, ремонт охватывает практически все основные элементы школьных зданий - крыши, фасады, окна, инженерные коммуникации и внутреннюю отделку. Хабиров пояснил, что обновления коснутся почти 20 тысяч школьников в разных городах и районах Башкирии.

При этом модернизация не ограничивается ремонтом самих зданий. В школах открывают новые профильные классы и дополнительные кружки, обновляют библиотеки и делают их пространствами для общения и занятий.

Хабиров отметил, что программа модернизации постепенно расширяется. В прошлом году в нее включили детские сады и колледжи. Сейчас в республике одновременно ремонтируют шесть дошкольных учреждений и шесть организаций среднего профессионального образования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.