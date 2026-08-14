В Башкирии 14-16 августа пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Башкирии с 14 по 16 августа будут работать 42 сельскохозяйственные ярмарочные площадки. Торговля развернется в 34 городах и районах республики.
На ярмарках жители смогут приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию. Об организации площадок сообщили в Министерстве торговли и услуг Башкирии.
Адреса ярмарок и контактные данные организаторов опубликованы на сайте ведомства.
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