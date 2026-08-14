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НовостиОбщество14 августа 2026 5:30

В Башкирии 14-16 августа пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Башкирии откроют 42 площадки для сельхозярмарок
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в 34 городах и районах Башкирии.

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в 34 городах и районах Башкирии.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с 14 по 16 августа будут работать 42 сельскохозяйственные ярмарочные площадки. Торговля развернется в 34 городах и районах республики.

На ярмарках жители смогут приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию. Об организации площадок сообщили в Министерстве торговли и услуг Башкирии.

Адреса ярмарок и контактные данные организаторов опубликованы на сайте ведомства.

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