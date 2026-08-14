Актер из Башкирии Марат Абдрахимов появился в новом сериале «Малой»

Марат Абдрахимов из Башкирии сыграл в новом сериале ТНТ. Фото: пресс-служба телеканала.

Актер из Башкирии Марат Абдрахимов снялся в новом комедийном сериале «Малой». Уроженец села Исянгулово Зианчуринского района сыграл персонажа по имени Зураб - своеобразного философа, который живет в гараже и смотрит на окружающий мир совсем не так, как остальные герои.

Премьера сериала запланирована на 17 августа. В центре сюжета - два сотрудника полиции, которым приходится работать в одном отделе. Молодой выпускник академии МВД Саша приезжает служить в неблагополучный район и надеется найти там своего отца, которого никогда не видел.

Вместо образцового сотрудника уголовного розыска он встречает опытного оперативника Малого, давно привыкшего решать рабочие вопросы по собственным правилам. Постепенно выясняется, что именно этот человек и является отцом Саши.

Главные роли исполнили Владимир Яглыч и Тимофей Кочнев. В сериале также снялись Настасья Самбурская, Алексей Розин, Борис Каморзин, Владимир Сычев, Сабина Ахмедова и другие актеры.

Марат Абдрахимов родился и вырос в Исянгулово. После школы он поступил в Уфимское училище искусств, где получил специальности по сольному пению и теории и истории музыки. В 1997 году актер окончил РАТИ-ГИТИС, где занимался в мастерской Александра Тителя и Игоря Ясуловича.

В новом сериале ему досталась необычная роль. Его Зураб практически живет вне привычного общества и проводит время в гараже. При этом герой постоянно ищет философский смысл в происходящем вокруг.

Сам актер признается, что персонаж сильно отличается от него самого. -Зураб - философ, который больше похож на Диогена. Он практически бомж, который живет в каком-то гараже без каких-либо человеческих условий. При этом удобства ему никакие не нужны, он очень оторван от жизни и вечно находит какие-то философские связи между причиной и следствием. Это совсем, конечно, на меня не похоже, и чем больше персонаж далек от тебя настоящего, тем интереснее всегда его играть, - рассказал Марат Абдрахимов.

Съемки, по словам актера, проходили легко. Одним из эпизодов, который особенно ему запомнился, стала сцена, где пришлось оказаться под струей воды.

- Я получил удовольствие от самого процесса, потому что меня с головой окунули в чан с водой. На самом деле, я люблю такие вещи, потому что они вызывают настоящие реакции и тебе не нужно ничего придумывать, это уже на уровне физиологии, - поделился актер. Абдрахимов продолжает поддерживать связь с Башкирией и старается приезжать в Уфу как минимум дважды в год. По его словам, ему особенно интересно работать на родной земле.

- Родная земля помогает, питает и наполняет энергией, - отметил актер.

Добавим, что премьерный показ сериала «Малой» состоится 17 августа.

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