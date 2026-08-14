Новую бронзовую скульптуру Салавата Юлаева установят в Уфе в октябре

В Башкирии назвали сроки создания нового памятника Салавату Юлаеву. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Работы по созданию новой бронзовой скульптуры Салавата Юлаева идут по графику. Детали памятника уже готовы к формовке, после чего начнется их отливка. Об этом сообщил президент Российской академии художеств Василий Церетели.

- Все работы идут в рамках намеченных сроков, которые назвал глава республики. Все детали скульптуры готовы к формовке. Параллельно с формовкой будет уже начинаться отливка. И это будет такой беспрерывный процесс, чтобы успеть все сделать вовремя, - отметил Василий Церетели.

По его словам, сейчас специалисты проводят необходимые процедуры, предусмотренные законодательством об охране объектов культурного наследия. Церетели подчеркнул, что реставрационные работы идут в соответствии с утвержденным планом.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что новую бронзовую скульптуру Салавата Юлаева планируют установить на историческом месте в Уфе в октябре 2027 года.

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